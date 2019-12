Справа JKX Oil & Gas: Коломойський домігся стягнення з України $12 млн

Про це повідомляєБІЗНЕСіз посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки апеляція провалилася, JKX тепер подає заявку на виконання рішення", — йдеться у повідомленні JKX на Лондонській фондовій біржі.

Компанія зазначила, що не зважатиме у фінансовій звітності будь-яку можливу майбутню вигоду в результаті цього рішення доти, поки не з'явиться додаткова ясність щодо ймовірного успіху цього примусового виконання.

Йдеться про виплату $11,8 млн та відсотків в розмірі Libor + 1% з лютого 2015 року по лютий 2017 року і Libor + 2% — після лютого-2017, а також 3 млн євро судових витрат.

Таким чином, суд фактично підтвердив липневе рішення Київського апеляційного суду про визнання та виконання в Україні рішення Лондонського арбітражу від 6 лютого 2017 року, відхиливши скаргу Міністерства юстиції.

Нагадаємо, на початку 2015 року дочірні українські та голландські компанії JKX ініціювали арбітраж проти України на суму понад 180 млн відповідно до Договору приєднання до Енергетичної хартії і угодами про захист інвестицій між Україною, Великою ританією і Нідерландами.

Приводом для цього стало тимчасове підвищення Верховною Радою ренти на видобуток газу з 28% до 55% (при видобутку з глибини до 5 км), а потім продовження дії цієї норми на 2015 рік.

На початку лютого 2017 року Лондонський арбітраж відхилив основні вимоги компанії і визнав законним підвищення рентних ставок на видобуток нафти і газу в 2014 році, проте зобов`язав компенсувати JKX $11,8 млн збитків.

Мін'юст України звернувся до Високого суду Англії і Уельсу (High Court of Justice of England and Wales) з проханням переглянути це рішення, однак в кінці жовтня 2017 року отримав відмову.

Довідка: Найбільшими акціонерами JKX за станом на 29 березня 2019 були Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — 27,54% акцій, Cascade Investment Fund Віталія Хомутинника — 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp — 12,98%, Keyhall Holding Ltd. —11 , 45% і Interneft Ltd. — 6,16%.