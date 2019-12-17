Росія заборонила ще низку українських товарів

Уряд Росії розширив перелік українських товарів, які заборонені до ввезення на територію країни.
Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації Росії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Газета.ru".
Серед нових заборон — постачання до Росії кукурудзяного крохмалю, глюкози, фруктози, глюкозо-фруктозних сиропів, мальтодекстрину, грілок, трубок, катетерів, кровоспинних джгутів та інших товарів медичного призначення. Також до "чорного списку" потрапили радіатори та котли, частини насосів.
Водночас Росія обмежить ввезення до України товарів паперової промисловості.
Нагадаємо:
- 18 квітня 2019 року прем'єрміністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. Росія також розширила заборону на ввезення з України окремих видів української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 млн доларів. Також введена заборона на вивезення з Росії на територію України нафти та нафтопродуктів, етилену, парафіну, бітуму, бензолу, толуолу та інших продуктів нафтопереробки.
- За останні 5 років Україна вийшла з топ-10 найбільших торговельних партнерів Росії.
- За даними Держстату, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%. А за січень-березень товарообіг між Україною та Росією скоротився на 10,9% до $2,339 млрд.
- Кабінет міністрів України планує запровадити нові санкції проти юридичних осіб зареєстрованих як у Росії, так і на окупованих нею територіях.