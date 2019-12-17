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Ср., груд.
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Росія заборонила ще низку українських товарів

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Уряд Росії розширив перелік українських товарів, які заборонені до ввезення на територію країни.

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації Росії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Газета.ru".

Серед нових заборон — постачання до Росії кукурудзяного крохмалю, глюкози, фруктози, глюкозо-фруктозних сиропів, мальтодекстрину, грілок, трубок, катетерів, кровоспинних джгутів та інших товарів медичного призначення. Також до "чорного списку" потрапили радіатори та котли, частини насосів.

Водночас Росія обмежить ввезення до України товарів паперової промисловості.

Нагадаємо:

санкції Росія товари