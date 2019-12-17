Нова інвестиційна компанія Adventures Lab у пошуках traffic-driven стартапів

Український інвестор Андрій Криворчук, який раніше очолював CIG та інвестував у такі проєкти, як Busfor, Zakaz.ua, Kidoz, Doc.ua, Eda.ua, Softcube — запустив інвестиційну компанію Adventures Lab. Якірним інвестором компанії виступила Everad Group.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку компанії.

Компанія орієнтована на Early Stage (Pre-Seed і Seed) раунди, а також має інкубаційну програму, спрямовану на опрацювання вже відібраних і валідованих Adventures Lab бізнес-ідей. "Кількість угод ніколи не буде ключовим KPI для Adventures Lab. Тому в найближчі 2-3 роки ми плануємо інвестувати в 10-15 проєктів, а також створити 3-4 проєкти в рамках нашого інкубатору. Наш фокус — якість кожної окремої інвестиції" — повідомив Криворчук.

Відмінності

Ключова відмінність Adventures Lab полягає в досить нетиповому і одночасно вузькому індустріальному фокусі, створеному на основі core-експертизи компанії та її якірного інвестора Everad Group (генерація і монетизація трафіку).

Smart money

Окрім грошових інвестицій, Adventures Lab пропонує своїм портфельним компаніям низку інших переваг:

● до $600 000 у вигляді сервісів (перків) від топових IT-компаній;

● in-house "спецназ-команда" фахівців з ключових напрямків бізнесу;

● доступ до партнерів і логістики в 40+ країнах СНД, Європи, Азії та Латинської Америки;

● call-центр на 15 мовах, що працює в режимі 24/7;

● допомога при залученні наступних раундів інвестицій.

Індустріальний фокус

У фокусі компанії — B2C / D2C traffic-driven проєкти, які пов'язані з величезними масивами трафіку (генерують його або можуть бути істотно посилені з його допомогою). Серед вертикалей, які цікавлять компанію, є такі напрямки як: Affiliate Marketing, Health & Beauty, Home & Hygiene, Pet Products & Services, Betting, Content Creation / Publishing, Gambling, Sweepstakes, Dating, Astrology, Applications.

Скільки інвестують

У середньому Adventures Lab інвестує від $100 000 (на Pre-Seed) до $500 000 (на Seed). Однак ці суми можуть бути збільшені за рахунок залучення в раунд інвесторів-партнерів компанії. Вимоги до проектів Ключовими вимогами до проекту в компанії називають експертизу, вмотивованість і енергетику команди. Щодо вторинних орієнтирів, то вони наступні:

● Для Seed — працюючий бізнес, підтверджений product market fit, дохід від $5000 в місяць.

● Для Pre-Seed — працюючий MVP, дохід від $1000 в місяць.

Інкубатор

Інкубатор Adventures Lab складно назвати класичним. Компанія самостійно відбирає бізнес-ідеї. Знаходить фаундера під кожну з них. Забезпечує фаундера командою, експертизою, інфраструктурою та інвестиціями (до $50 000), надаючи йому вагому частку в проєкті (до 20%). Завдання фаундера — побудувати MVP і підтвердити спроможність бізнес-ідеї протягом 3-8 місяців. Якщо це сталося, Adventures Lab продовжує інвестувати в проєкт. Якщо ні — проєкт закривається, а фаундеру пропонується перейти на іншу бізнес-ідею.

Куди подаватися?

Якщо ваш проєкт відповідає критеріям відбору Adventures Lab, ви можете розповісти про нього, заповнивши спеціальну форму на сайті компанії. Або відправити e-mail на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

"На теперішній момент ми інвестували в 2 українські проєкти, орієнтовані на зовнішні ринки. Інформація про них буде озвучена нами в окремих прес-релізах"— зазначає засновник компанії.

Нагадаємо, що один з портфельних проєктів Андрія Криворчука Busfor придбав глобальний карпулінговий сервіс BlaBlaCar.