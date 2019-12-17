Французький бізнес приглядається до України

Про це йшлося під час візиту віцепрем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби до Франції, інформує БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, в рамках візиту він провів робочу вечерю з власниками великого бізнесу Франції, які представляли компанії Air Liquide, Airbus Group, Alstom, Jeantet, OCEA Shipbuilding and Industries, RTE, TOTAL, Verallia, Vinci Concessions, EGIS та інші.

Кулеба розповів про перезавантаження антикорупційних інституцій в Україні, реформу нової митниці, підтримку малого та середнього бізнесу, запровадження європейських стандартів сертифікації на шляху до підписання угоди АСАА з Євросоюзом ("промисловий безвіз"), розвиток торгівлі з ЄСі залучення інвестицій.

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"Україна перезавантажила антикорупційну інфраструктуру задля притягнення до відповідальності корумпованих посадовців. Також ми очищуємо законодавство від норм, що робили корупцію можливою. Ми створюємо ринкові відносини там, де їх раніше не було, і встановлюємо чесні правила у тих сферах, де ринкові відносини були, але не працювали належно", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-вересень 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у вигляді акціонерного капіталу зріс на $1,82 млрд (5,5%) і склав $ 34,73 млрд. Із них 78% або $27,2 млрд надійшло з країн ЄС.