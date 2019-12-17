Ціни на бензин повинні знизитися ще на 2 гривні – Гончарук

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.

"Зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються. За різними оцінками, від 30 до 80 копійок. Звичайно, це неадекватне зменшення, звичайно, ціни на бензин повинні зменшитися значно сильніше. За нашими розрахунками, на 2 гривні", – сказав голова уряду.

Він зазначив, що ціни будуть падати тоді, коли на ринку буде конкуренція. "Ціни знижуються, коли на ринку є конкуренція, за нормальних умов. Якщо конкуренція сильніша, то ціни знижуються швидше. Якщо конкуренції немає або вона слабка, то ціни або не знижуються взагалі, або знижуються дуже повільно. У випадку з пальним це товар, який дуже сильно прив'язаний до гривні, і зміцнена гривня повинна була потягнути ціни на бензин вниз, безперечно", – сказав Гончарук.

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