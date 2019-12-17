Милованов обіцяє аграріям кредити на купівлю землі від 3 до 5% річних

Після запучску ринку землі, фактична вартість кредиту на купівлю землі буде від 3% до 5%.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час пресмарафону щодо земельної реформи, передає БІЗНЕС.

Він зазначив, що буде, як мінімум два види фінансової допомоги: страхування кредитів виданих на землю та компенсація фінансово-відсоткової ставки, або часткова компенсація тіла кредиту, на рівні облікової ставки 13,5%.

"Страхування кредитів дає можливість банку надавати кредити без кредитної історії, це важливо, тому що багато людей працюють в готівці і не можуть показати бізнес-модель..."Фактична вартість кредиту буде від 3% до 5% всю іншу частину ми компенсуємо", – сказав Милованов.

Міністр наголосив, що поки держава готова надавати фінансові інструменти тільки власникам землі до 500 гектарів.

За словами Милованова, громадяни, чи компанії, які підходять під критерії (критерії на отримання кредитів будуть озвучені найближчим часом, також буде сформований реєстр фізичних і юридичних осіб-фермерів), зможуть отримати страхування кредитів.

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