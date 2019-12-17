Баканов пояснив, чим займеться СБУ після реформи

У процесі реформування Служби безпеки України пріоритетом стане контррозвідувальна діяльність, а розслідування економічних злочинів здійснюватиме Державне бюро фінансових розслідувань.
Про це заяви глава СБУ Іван Баканов у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.
За його словами, силове відомство братиме участь у розробці державної програми з протидії економічним злочинам та, власне, запобігатиме їм. "Але якщо говорити про розслідування, то цим у перспективі, очевидно, займатиметься Державне бюро фінансових розслідувань", — сказав Баканов.
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При цьому він наголосив, що СБУ загалом у своїй роботі зосередиться на контррозвідці. "Коли говорять про те, що наша контррозвідувальна діяльність має бути чимось обмежена, мене це дивує. Сьогодні багато нових видів загроз, які диктує сучасний світ. І вони стосуються не лише України, а й будь-якої іншої країни. Невже агресія не здійснюється у вигляді економічної експансії? Можна купити стратегічно важливе для країни підприємство, а після цього його знищити", — зазначив головний силовик країни.
Нагадаємо:
- 20 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що одним з його пріоритетів на найближчі 5 років буде перезавантаження правоохоронних органів і СБУ з метою мінімізації їх впливу на бізнес.
- Наприкінці листопада під час зустрічі з бізнес-спільнотою голова СБУ Іван Баканов заявив, що Служба має бути більш відкритою для бізнесу.
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Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду до кінця поточного року схвалити у другому читанні законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.