Баканов пояснив, чим займеться СБУ після реформи

Про це заяви глава СБУ Іван Баканов у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.

За його словами, силове відомство братиме участь у розробці державної програми з протидії економічним злочинам та, власне, запобігатиме їм. "Але якщо говорити про розслідування, то цим у перспективі, очевидно, займатиметься Державне бюро фінансових розслідувань", — сказав Баканов.

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При цьому він наголосив, що СБУ загалом у своїй роботі зосередиться на контррозвідці. "Коли говорять про те, що наша контррозвідувальна діяльність має бути чимось обмежена, мене це дивує. Сьогодні багато нових видів загроз, які диктує сучасний світ. І вони стосуються не лише України, а й будь-якої іншої країни. Невже агресія не здійснюється у вигляді економічної експансії? Можна купити стратегічно важливе для країни підприємство, а після цього його знищити", — зазначив головний силовик країни.

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