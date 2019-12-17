У президента пояснили механізм відчуження с/г земель

Відчуження земель сільськогосподарського призначення може відбутися виключно у правовій площині, з дотриманням трьох ключових моментів.
Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи повідомив уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко, передає БІЗНЕС.
"Що стосується саме земель сільськогосподарського призначення – якщо селянин приймає для себе рішення відчужити таку землю, то це може бути виключно у правовій площині, з дотриманням трьох ключових моментів", – сказав він.
Лещенко пояснив, що такі угоди здійснюються лише нотаріально і угода може бути здійснена по ціні, не меншій нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка буде визначена на моменті відчуження.
Також він наголосив на "переважному праві оренди", тобто якщо у землевласника земельна ділянка обтяжена договором оренди, то йому в першу чергу варто продати пай особі, яка його орендує.
"Якщо між собою селянин та орендар не домовляться по ціні, буде дотримана відповідна процедура, з повідомленням про вручення і дотриманням всіх строків. Лише тоді така особа має право продати земельну ділянку третім особам. Але вона може її продати лише офіційно, в безготівковому перерахунку, на банківський відповідний рахунок", - додав Лещенко.
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