Товарообіг між Україною та ОАЕ у цьому році перевалить за мільярд доларів

У поточному році товарообіг між Об’єднаними Арабськими Еміратами та Україною перевищить один мільярд доларів, і ця цифра буде збільшуватись.

Про це повідомив посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі під час урочистого святкування 48-ї річниці Національного дня Еміратів, інформує БІЗНЕС із посиланням на Український Бізнес Хаб в Арабському світі.

За його словами, в останні роки відносини між Україною та ОАЕ досягли рівня стратегічного партнерства, а після взаємного скасування візових вимог країни взяли курс і на збільшення інвестицій. "Хочу відзначити зростання кількості рейсів між нашими країнами, з Києва за тиждень здійснюється понад 40 рейсів, крім того, збільшилася кількість авіаперевезень з Одеси, Запоріжжя та Львова", – наголосив посол.