Товарообіг між Україною та ОАЕ у цьому році перевалить за мільярд доларів

У поточному році товарообіг між Об’єднаними Арабськими Еміратами та Україною перевищить один мільярд доларів, і ця цифра буде збільшуватись.
Про це повідомив посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі під час урочистого святкування 48-ї річниці Національного дня Еміратів, інформує БІЗНЕС із посиланням на Український Бізнес Хаб в Арабському світі.
За його словами, в останні роки відносини між Україною та ОАЕ досягли рівня стратегічного партнерства, а після взаємного скасування візових вимог країни взяли курс і на збільшення інвестицій. "Хочу відзначити зростання кількості рейсів між нашими країнами, з Києва за тиждень здійснюється понад 40 рейсів, крім того, збільшилася кількість авіаперевезень з Одеси, Запоріжжя та Львова", – наголосив посол.
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У свою чергу, керівник головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Офісу президента України Ігор Жовква наголосив, що за 48 років ОАЕ перетворилися на одну з найпотужніших і найрозвиненіших держав світу зі стабільною політичною системою, міцною економікою та високим рівнем життя. Він додав, що в наступному році важливою подією двостороннього економічного співробітництва стане участь України у Dubai Expo-2020.
Нагадаємо:
- У Мінекономіки України закликали бізнес та бізнес-асоціації долучитися до формування програми українського павільйону на виставці EXPO 2020.
- Товарообіг між Україною та ОАЕ у 2017 році збільшився на 52% порівняно з 2016 роком і на 43% за результатами 2018 року (сягнувши $960 млн).
Довідка: Всесвітня виставка EXPO 2020 наступного року пройде у м. Дубай (ОАЕ), відкриється 20 жовтня 2020 року і триватиме 180 днів. Її відвідають близько 28 млн цільових візитерів-бізнесменів та потенційних покупців.
Для українського павільйону організатори виставки відвели ділянку площею 1500 кв. м. Сусідами України будуть Велика Британія і Монако.