Бізнес закликає Раду ухвалити закон про Бюро фінрозслідувань до кінця року

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ), в тому числі спільнота БІЗНЕС 100 , закликають Верховну Раду до кінця поточного року схвалити у другому читанні законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на заяву УРБ.

Зазначається, що представники парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з бізнес-асоціаціями та експертами зробили одразу декілька важливих кроків. Зокрема, йдеться про:

встановлення законодавчого обмеження чисельності Бюро фінрозслідувань до 4 тисяч осіб;

доопрацьована процедура конкурсу з призначення керівника Бюро;

встановлений розмір посадових окладів та додаткових виплат для співробітників Бюро (понад 20 прожиткових мінімумів) – від 40 тисяч гривень на місяць і вище;

обмежено вплив СБУ на економічні процеси, що з урахуванням ліквідації відповідних силових підрозділів у структурах Національної поліції та СБУ значною мірою усуває дублювання функцій з контролю економіки.

"Також важливо зазначити, що "ліквідацію податкової міліції, економічних підрозділів Нацполіції, СБУ, прокуратури та створення шляхом прозорого конкурсного відбору із залученням громадськості єдиного аналітичного органу фінансових розслідувань" – передбачено Декларацією про наміри, підписаною влітку 2019 року між Політичною партією Слуга Народу та Українською Радою Бізнесу", – повідомили в УРБ.

Водночас повідомляється, що документ досі не внесений до сесійної зали парламенту.

Тому члени УРБ закликають Раду негайно розглянути та ухвалити в цілому законопроєкт №1208-2, а президента – терміново його підписати. "Український бізнес очікує не лише прийняття законопроєкту про Бюро фінансових розслідувань, а й завершення ліквідації економічних підрозділів Нацполіції у 2019 році та внесення найближчим часом до парламенту нового закону про реформу СБУ із відсутніми функціями з боротьби з економічними злочинами", – підсумували в Українській Раді Бізнесу.

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