Бізнес закликає Раду ухвалити закон про Бюро фінрозслідувань до кінця року

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ), в тому числі спільнота БІЗНЕС 100, закликають Верховну Раду до кінця поточного року схвалити у другому читанні законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на заяву УРБ.
Зазначається, що представники парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з бізнес-асоціаціями та експертами зробили одразу декілька важливих кроків. Зокрема, йдеться про:
- встановлення законодавчого обмеження чисельності Бюро фінрозслідувань до 4 тисяч осіб;
- доопрацьована процедура конкурсу з призначення керівника Бюро;
- встановлений розмір посадових окладів та додаткових виплат для співробітників Бюро (понад 20 прожиткових мінімумів) – від 40 тисяч гривень на місяць і вище;
- обмежено вплив СБУ на економічні процеси, що з урахуванням ліквідації відповідних силових підрозділів у структурах Національної поліції та СБУ значною мірою усуває дублювання функцій з контролю економіки.
"Також важливо зазначити, що "ліквідацію податкової міліції, економічних підрозділів Нацполіції, СБУ, прокуратури та створення шляхом прозорого конкурсного відбору із залученням громадськості єдиного аналітичного органу фінансових розслідувань" – передбачено Декларацією про наміри, підписаною влітку 2019 року між Політичною партією Слуга Народу та Українською Радою Бізнесу", – повідомили в УРБ.
Водночас повідомляється, що документ досі не внесений до сесійної зали парламенту.
Тому члени УРБ закликають Раду негайно розглянути та ухвалити в цілому законопроєкт №1208-2, а президента – терміново його підписати. "Український бізнес очікує не лише прийняття законопроєкту про Бюро фінансових розслідувань, а й завершення ліквідації економічних підрозділів Нацполіції у 2019 році та внесення найближчим часом до парламенту нового закону про реформу СБУ із відсутніми функціями з боротьби з економічними злочинами", – підсумували в Українській Раді Бізнесу.
Нагадаємо:
- 25 вересня члени Української Ради Бізнесу проаналізували законопроєкт №1208 щодо створення Бюро фінансових розслідувань та підтримали більшу частину норм документу. Згодом президент Української асоціації виробників, член наглядової ради УРБ Александр Громико назвав чотири позиції, які мають лягти в основу нового закону про Бюро фінозслідувань.
- 2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.
- 7 жовтня Федерація роботодавців України закликала доопрацювати закон про Бюро фінрозслідувань.