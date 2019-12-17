Комітет Ради "забракував" усі законопроєкти про гральний бізнес

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив відправити на доопрацювання урядовий проєкт закону №2285 про легалізацію грального бізнесу та ще сім альтернативних проєктів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що низка експертів розкритикувала урядовий законопроєкт №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторів лотерей та фактично спрямований на легалізацію російських букмекерів і власників 5-зіркових готелів і казино, які вже працюють в Україні.

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