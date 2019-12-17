Сіті крізь сито: офісна нерухомість мігрує…

Марина Гуревич

Оброк для брокера: Спроба взяти під…

Віталій Глянцев

Лохалізація: локомотив модернізації чи економічне хуторянство

Олег Лиховид

Електроавтобусна зупинка: в Україні розвиток міського…

Олег Диващук

Доцентровий рух: ТРЦ відновлюються після карантину

Марина Гуревич

Хто проти Пєті: Для багатьох компаній…

Олексій Янковський

Страховка у $500 млрд: Україна має…

Володимир Чеповий

Класовий поділ: неочікувана революція в шкільній…

Лідія Білас

Ведмежа послуга: шкода економіці України від…

Олександр Мертенс

25
Сб., лип.
wooman

Комітет Ради "забракував" усі законопроєкти про гральний бізнес

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив відправити на доопрацювання урядовий проєкт закону №2285 про легалізацію грального бізнесу та ще сім альтернативних проєктів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що низка експертів розкритикувала урядовий законопроєкт №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторів лотерей та фактично спрямований на легалізацію російських букмекерів і власників 5-зіркових готелів і казино, які вже працюють в Україні.

Читайте також: 

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Джаба Ебаноїдзе: Щоб витягнути гральний бізнес з тіні, його треба позбавитися певних обмежень

Нагадаємо:

Законопроєкт гральний бізнес комітет Ради