Зеленський оцінив продаж "Vodafone Україна" і запросив бізнес Азербайджану до співпраці

Про це він сказав на пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку, інформує БІЗНЕС.

"Безперечно, нашими спільними державними інтересами є подальше зростання взаємних інвестицій, в тому числі завдяки великим спільним сучасним і майбутнім спільним проєктам. У цьому контексті гарним прикладом є придбання провідним мобільним оператором Азербайджану Bakcell мобільного оператора "Vodafone Україна". Це істотно посилить український ринок телекомунікаційних послуг. Вірю, що цей кейс надихне інших азербайджанських інвесторів", – сказав глава держави.

Крім того, говорячи про розвиток двосторонніх відносин, Зеленський повідомив, що торік товарообіг між країнами склав близько $900 млн. Також сторони висловили спільну зацікавленість у розширенні співпраці в енергетичній, транспортній сферах та в сільському господарстві, активізації взаємного інвестування.

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"Наші відносини мають бути на новому рівні. Ми маємо збільшити товарообіг та присутність українського бізнесу в Азербайджані та азербайджанського – в Україні", – сказав український лідер.

Пд час переговорів президенти двох країн домовилися на початку 2020 року створити "справжню команду людей", яка приїде з Азербайджану до України, щоб предметно ознайомитися з об’єктами і підприємствами та налагодити співпрацю.

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