Зеленський оцінив продаж "Vodafone Україна" і запросив бізнес Азербайджану до співпраці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що придбання "Vodafone Україна" мобільним оператором Азербайджану Bakcell посилить український ринок телекомунікаційних послуг.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку, інформує БІЗНЕС.
"Безперечно, нашими спільними державними інтересами є подальше зростання взаємних інвестицій, в тому числі завдяки великим спільним сучасним і майбутнім спільним проєктам. У цьому контексті гарним прикладом є придбання провідним мобільним оператором Азербайджану Bakcell мобільного оператора "Vodafone Україна". Це істотно посилить український ринок телекомунікаційних послуг. Вірю, що цей кейс надихне інших азербайджанських інвесторів", – сказав глава держави.
Крім того, говорячи про розвиток двосторонніх відносин, Зеленський повідомив, що торік товарообіг між країнами склав близько $900 млн. Також сторони висловили спільну зацікавленість у розширенні співпраці в енергетичній, транспортній сферах та в сільському господарстві, активізації взаємного інвестування.
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"Наші відносини мають бути на новому рівні. Ми маємо збільшити товарообіг та присутність українського бізнесу в Азербайджані та азербайджанського – в Україні", – сказав український лідер.
Пд час переговорів президенти двох країн домовилися на початку 2020 року створити "справжню команду людей", яка приїде з Азербайджану до України, щоб предметно ознайомитися з об’єктами і підприємствами та налагодити співпрацю.
Нагадаємо:
- 24 жовтня 2019 року АМКУ дозволив азербайджанській компанії Bakcell купити "Vodafone Україна".
- 25 листопада компанія Bakcell повідомила про придбання мобільного оператора "Vodafone Україна" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.
- Bakcell планує інвестувати у розвиток українського бізнесу $400 млн.