Уряд запустив земельний пресмарафон (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Як повідомляє БІЗНЕС, в рамках заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", Аграрного комітету Верховної Ради озвучать фінальне бачення земельної реформи в Україні, розкажуть про запропоновану концентрацію, зміни в орендних відносинах, Держгеокадастрі, продовження земельної децентралізації, передачу розпорядження землями ОТГ тощо.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, під Верховною Радою, а також в регіонах України влаштували акції протесту проти вільного обігу землі.