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Ср., груд.
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Уряд запустив земельний пресмарафон (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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Кабінет міністрів розпочав тригодинний пресмарафон із регіонами України, присвячений земельній реформі.

Як повідомляє БІЗНЕС, в рамках заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", Аграрного комітету Верховної Ради озвучать фінальне бачення земельної реформи в Україні, розкажуть про запропоновану концентрацію, зміни в орендних відносинах, Держгеокадастрі, продовження земельної децентралізації, передачу розпорядження землями ОТГ тощо.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, під Верховною Радою, а також в регіонах України влаштували акції протесту проти вільного обігу землі. 

 

Кабмін ринок землі пресмарафон