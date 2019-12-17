Більшість українців проти легалізації грального бізнесу — опитування

Більшість українців (56%) виступають категорично проти легалізації грального бізнесу в країні.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного на початку грудня 2019 року, інформує БІЗНЕС.
Ще 19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу лише 18% опитаних.
Щодо ігор, які все-таки можуть бути дозволені в Україні легально, майже половина респондентів (50%) вважають, що це можуть бути лотереї, 22% — букмекерські ставки, 19% — казино. При цьому 37% зазначили, що жодна з азартних ігор не може бути легалізована в Україні.
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Крім того, 52% мешканців України ставляться негативно до того, що президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи висловили 35% респондентів.
Дослідження також показало, що 62% респондентів знають, що на розгляді у Верховній Раді є одночасно кілька законопроеєктів щодо легалізації грального бізнесу.
Польовий етап дослідження Київського міжнародного інституту соціології тривав з 1 по 12 грудня 2019 року. Опитування проводилося по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Всього було зібрано 2043 анкети. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 12%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Нагадаємо:
- У липні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.
- 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- Кабінет міністрів розраховує отримати від легалізації грального бізнесу в Україні 2-2,5 млрд грн.
- У Верховній Раді очікують, що законопроєкт про гральний бізнес може бути розглянутий на пленарному тижні 17-20 грудня.