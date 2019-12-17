Ахметову закидають розвиток турбізнесу в Криму в обхід санкцій

Український бізнесмен Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в незаконно анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

Про це йдеться у розслідуванні "Настоящего времени" та антикорупційного проєкту "Муніципальний сканер", інформує БІЗНЕС.

У ньому зазначається, що санаторій "Ай-Даніль" контролює колишній менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча (який належить Ахметову). Це підприємство сфери відпочинку регулярно укладає державні контракти з компаніями, які знаходяться під персональними санкціями ЄС (наприклад, з "дочками" російської "Транснєфті", яка з 2014 року знаходиться під санкціями ЄС і США).

Сам санаторій зареєстрували в російському реєстрі через лондонську компанію в жовтні 2014 року – через кілька місяців після введення санкцій.

Резиденція "Новий Кучук-Кой" після анексії стала належати тільки-но зареєстрованій ТОВ "Старвіста Крим" – її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов.

Через те, що власники побудували на території резиденції басейн і будинок, що заборонено через статус земель, що знаходяться під охороною, російська адміністрація в Криму завела на компанію справу.

Також журналісти виявили, що Ахметов, як і раніше, контролює другий за розміром після "Артека" дитячий табір "Берег". ТОВ "ДОЛ "Берег" зареєструвалося в російському реєстрі в 2015 році, а належить через кілька кіпрських і українську компанії також Ахметову.

Із 2016 року ТОВ "ДОЛ "Берег" уклало п'ять держконтрактів з підконтрольними Росії структурами – Міністерством освіти Криму та Управлінням молоді Сімферополя. Загальна сума контрактів – майже 120 мільйонів російських рублів, тобто $1,8 млн за нинішнім курсом.

Кіпрська влада по суті на запит видання про можливе порушення санкцій не відповіли і порадили звернутися до компанії безпосередньо. У холдингу Ахметова SCM наполягають, що бізнесмен не має відношення до цих об'єктів, тому що їх "націоналізувала Росія".

Але інформація в документах це не підтверджує. У дитячому таборі "Берег" підтвердили, що Ахметов не переставав зберігати контроль над компанією і ніякої "тимчасової адміністрації" в цю бізнес-структуру російська влада анексованого Криму не призначала.

Водночас в компанії SCM Ріната Ахметова заперечують зберігання контролю над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

"Після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою. Щодо об’єктів нерухомості групи в Криму: на кожен із них були введені так звані "тимчасові адміністрації", у тому числі - у "Новий Кучук-Кой" і в дитячому оздоровчому таборі "Берег". У ситуації, коли "органи влади" Криму виставляють належне нам майно на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму й непрофесійності", – йдеться у заяві компанії.

Там також зазначили, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить в SCM зараз. "Іншими словами, SCM не мав і не має ніякого відношення до даного об’єкта нерухомості і його включення журналістами в орбіту групи не ґрунтується на фактах", – додали в SCM.

"На даний момент SCM не контролює й не керує жодний з активів, що належали компанії до анексії Криму. Будь-які припущення або чутки про те, що SCM, як і раніше, управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності.

Усі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони тощо) ми вважаємо незаконними й такими, що не відповідають міжнародному праву", – заявили в компанії.

Нагадаємо, компанія Ахметова йде з ринку через 1 мільярд боргу та війну на Донбасі.