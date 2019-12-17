Під Радою протестують проти відкриття ринку землі і тотальної приватизації (ВІДЕО)

Під стінами Верховної Ради сьогодні, 17 грудня, відбувається одразу кілька мітингів, учасники яких протестують проти запровадження вільного обігу землі та масової приватизації державних підприємств.
Як повідомляє БІЗНЕС, під час акції між учасниками "земельного" мітингу та правоохоронцями сталася сутичка. Демонстранти облили правоохоронців зеленкою та застосували сльозогінний газ. Також мітингарі почали встановлювати наметове містечко під парламентом.
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Водночас Всеукраїнська аграрна Рада (ВАР) влаштувала всеукраїнський протест в регіонах країни проти вільного обігу зумлі. При цьому представники ВАР заявили, що беруть участі в протестних акціях під стінами парламенту. "Ми проводимо акції в регіонах – в 10 областях. Чому ж ми знову вийшли на дороги? За останньою інформацією, яку ми отримали, обмеження гектарів в одні руки буде від 20 до 60 тис. Ми вимагаємо, щоб ця позиція була не більше 5 тис. га", — сказав голова ВАР Андрій Дикун.
У свою чергу, члени Федерації профспілок України прийшли до Ради, щоб підтримати законопроєкти Трудового кодексу України №2410, Кодексу України про працю №2410-1. Вонитакож протестують проти тотальної приватизації державних підприємств зі знищенням робочих місць, проти руйнації наявної системи соціального захисту і за збереження соціальних стандартів.
В акціях протесту також беруть участь представники руху "євробляхерів".
Нагадаємо:
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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В партії "Слуга народу" повідомили, що парламент планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі пленарного тижня 17-20 грудня.