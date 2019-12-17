Під Радою протестують проти відкриття ринку землі і тотальної приватизації (ВІДЕО)

Під стінами Верховної Ради сьогодні, 17 грудня, відбувається одразу кілька мітингів, учасники яких протестують проти запровадження вільного обігу землі та масової приватизації державних підприємств.

Як повідомляє БІЗНЕС, під час акції між учасниками "земельного" мітингу та правоохоронцями сталася сутичка. Демонстранти облили правоохоронців зеленкою та застосували сльозогінний газ. Також мітингарі почали встановлювати наметове містечко під парламентом.

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Водночас Всеукраїнська аграрна Рада (ВАР) влаштувала всеукраїнський протест в регіонах країни проти вільного обігу зумлі. При цьому представники ВАР заявили, що беруть участі в протестних акціях під стінами парламенту. "Ми проводимо акції в регіонах – в 10 областях. Чому ж ми знову вийшли на дороги? За останньою інформацією, яку ми отримали, обмеження гектарів в одні руки буде від 20 до 60 тис. Ми вимагаємо, щоб ця позиція була не більше 5 тис. га", — сказав голова ВАР Андрій Дикун.

У свою чергу, члени Федерації профспілок України прийшли до Ради, щоб підтримати законопроєкти Трудового кодексу України №2410, Кодексу України про працю №2410-1. Вонитакож протестують проти тотальної приватизації державних підприємств зі знищенням робочих місць, проти руйнації наявної системи соціального захисту і за збереження соціальних стандартів.

В акціях протесту також беруть участь представники руху "євробляхерів".

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