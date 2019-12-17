В Україні планують ліквідувати "зарплатне рабство"

У Кабінеті міністрів працюють над проєктом, який поборе "зарплатне рабство".

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, інформує БІЗНЕС.

"Ми почали проєкт, яким хочемо побороти "зарплатне рабство" в Україні. Робота почалася з ініціативи Оксани Маркарової і ведеться спільно з Мінфіном і НБУ", – зазначив Дубілет.

За його словами, наразі в Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн — "зарплатний проєкт". Це коли підприємство і банк домовляються про виплату зарплати, не питаючи думку співробітників. Їм просто вказують, на картку якого банку вони будуть отримувати гроші.

Описуючи концепцію майбутньої реформи, міністр зазначив, що за законом співробітники мають право самостійно обирати банк. Але на практиці, якщо хтось обирає інший банк, бухгалтери вимушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам частіше за все у такому виборі просто відмовляють.

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"Ідея дуже проста — зробити, як у Європі. Робітник просто вказує бухгалтеру свій IBAN, а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидує гроші, куди треба", — пояснив Дубілет.

Він зазначив, що таким чином українці отримають більше свободи і кращий сервіс, а банківська індустрія краще розвиватиметься за рахунок підвищення конкуренції.

Уряд планує впровадити проєкт вже наступного року.

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