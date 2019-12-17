Уряд і Нацбанк пояснили, чому міцна гривня — це добре

Зміцнення гривні має позитивний вплив на економіку, але короткостроково може негативно вплинути на окремі сегменти.

Про це заявило керівництво Національного банку України (НБУ) під час зустрічі "на каву" з представниками Кабінету Міністрів, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Завдяки зміцненню курсу гривні інфляція знизилася до 5,1% у листопаді та буде у проміжку 5%+/-1 в.п. за підсумками року, тобто ціль з інфляції ми цього року виконали", – зазначив голова НБУ Яків Смолій.

Впливаючи на доходи державного бюджету, міцніший курс водночас формує економію в частині витрат на валютних запозиченнях та обслуговуванні валютного боргу, а також на державних закупівлях імпортованих товарів (наприклад, медикаментів).

Крім того, у НБУ зазначили, що сильна гривня сприяє здешевленню енергоносіїв та зменшенню темпів трудової міграції. "Плюси від зміцнення курсу є і для компаній-експортерів. По-перше, це частково знижує собівартість продукції, яка буде спрямовуватися на експорт, адже до 50% витрат українських експортерів прямо чи опосередковано здійснюються в іноземній валюті (сировина, обладнання, паливо тощо). По-друге, укріплення обмінного курсу збільшує конкурентоздатність українських компаній у залученні робочої сили", – зазначили в НБУ.

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Водночас регулятор зазначає, що спад виробництва в металургії, який спостерігається останніми місяцями, зумовлений не зміцненням гривні, а, насамперед, зниженням цін на метали на світових ринках — у вересні-жовтні цього року вони були на 20% нижчими, ніж торік.

Учасники зустрічі дійшли згоди, що Україні важливо розвивати експорт товарів з більшою доданою вартістю, оскільки ціни на сировинні товари, до яких належать і метали, є більш залежними від зовнішніх ринків. "Це дасть змогу зменшити вразливість української промисловості до світових тенденцій і забезпечити більш стійке економічне зростання", — вважають в НБУ.

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