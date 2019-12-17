Дешеві кредити і велике будівництво: Гончарук розкрив генплан України на 2020 рік

Таку думку висловив прем’єрміністр Олексій Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, говорячи про розвиток економіки, він зазначив, потрібно надавати людям доступ до дешевих ресурсів. "Для того, щоб зростання (економіки) було інклюзивним, потрібно, перш за все, розвивати ринки, потрібно створювати можливості для людей, надавати доступ до ресурсів і рівні правила гри. Це головні передумови для того, що в Україні з'явився потужний середній клас, заснований на підприємницькій ініціативі. Треба простою мовою дати можливість розвиватися підприємцям, тобто фактично малому і середньому бізнесу" — вважає очільник уряду.

За його словами, з цією метою уряд спільно з Національним банком реалізують стратегію щодо здешевлення кредитування. "Зараз у нас досить сприятливі умови. Маємо досить низьку інфляцію, якої давно не було і яка дає нам можливість говорити про дешеве кредитування вже в перспективі наступного року. Тому ми поставили собі за мету, щоб, умовно, весною бізнес міг розраховувати на отримання кредитів приблизно під 16%, влітку під 14%, а восени під 12% річних у гривні. Це досить хороші результати порівняно з тим, що ми мали на початку цього року", — сказав Гончарук.

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Також він повідомив, що з 1 лютого в Україні стартує програма доступного кредитування бізнесу, яка надає підприємцям можливість взяти в кредит до 1,5 млн грн без надскладних умов під "без. "Нам це потрібно вивільнити велику підприємницьку ініціативу, яка, безумовно, є в українців", — каже глава уряду.

Крім того, за його словами, весною 2020 року в Україні розпочнеться "велике будівництво" і реконструкція доріг, шкіл, термоізоляція будинків тощо.

"У нас є великий проєкт, ми його називаємо генпланом країни...І ми зараз плануємо, куди як країні ми маємо в першу чергу інвестувати кошти. Я думаю, що все це в сукупності дозволить задіяти величезну кількість людей. Якщо ви уважно подивитеся на нашу програму, то ви побачите не лише 40-відсоткове зростання. Саме по собі це ніщо. Ми говорили про один мільйон робочих місць. На потрібно дати можливість українцям заробляти гроші в Україні. Для нас це приорітет номер один", — підсумував Гончарук.

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