Гончарук заперечує зв'язок законопроєкту про неповернення банків з "ПриватБанком" (ВІДЕО)

Прем’єрміністр Олексій Гончарук стверджує, що ініційований урядом законопроєкт щодо заборони повертати банки колишнім власникам не пов`язаний з саме з "ПриватБанком".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує БІЗНЕС.

"Ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради законів, які спрямовані проти конкретних осіб або конкретних банків. Ми дійсно проявили ініціативу і подали до Верховної Ради законопроєкт, який, на нашу думку, захищає українських платників податків. Бо дуже часто, коли банки або виводяться з системи, або визнаються неплатоспроможними, то ризик їх повернення назад через судове рішення може дестабілізувати систему. Закон спрямований саме на те, щоб виключити такі дуже шкідливі для економіки фактори", — пояснив Гончарук.

За його словами, йдеться не лише про "ПриватБанк". "У нас в Україні більше 500 мільярдів проблемної різної заборгованості. Тобто десятки банків були виведені з ринку через те, що їх власники або менеджмент виявили ебе абсолютно точно неадекватно. Я би зараз не прогнозував конкретних результатів судових спорів", — сказав очільник уряду.

Він додав, що законопроєкт включає понад 90 статей і між розглядом між першм і другим читання документ буде суттєво доповнюватися.

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