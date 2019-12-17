Малюська заявив, що епоха рейдерства закінчилась

В Україні вже не діють групи, які займаються рейдерством, хоча іноді трапляються поодинокі випадки.

Про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує БІЗНЕС.

"Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об’єктів нерухомості. Це припинено. Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об’єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно", – сказав міністр.

Малюська відзначив, що проблема відсутності гучних справ та покарань для рейдерів насправді існує. Проте Мін’юст не відповідає за правоохоронні органи, які мають працювати у цьому напрямку. Зі свого боку міністр пообіцяв "теплий прийом" рейдерам в пенітенціарних закладах.

У свою чергу, прем’єрміністр Олексій Гончарук також заявив, що за останні півроку не було зафіксовано випадків рейдерства, хоча раніше такі факти були.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України в рамках боротьби з рейдерством впроваджує додаткову опцію авторизації реєстраторів нерухомості через Google Authentificator, яку планують зробити обов’язковою. Тобто для реєстрації угод з нерухомістю потрібно буде не тільки електронний підпис, а й SMS-пароль.