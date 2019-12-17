У Латвії арештували рахунки 10 українських IT-компаній

У латвійському PNB Banka, який був визнаний неплатоспроможним, арештовано рахунки 10 українських IT-компаній через звинувачення у відмиванні коштів.

Про це йдеться у листі постраждалих компаній до віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес.

Автори листа зазначають, що не можуть отримати навіть 100 тис. євро гарантованої виплати, оскільки отримали від Служби фінансової розвідки Латвії повідомлення про те, що їхні рахунки заарештовані, а самі компанії були звинувачені у відмиванні грошей і фінансування тероризму.

"Такі листи з обвинуваченням отримали компанії, які мали рахунки в банку не менше 5 років і завжди проходили перевірки банку і не викликали ніяких підозр з боку служби фінансового моніторингу банку. Проблеми почалися тільки після подачі документів на відшкодування гарантованої виплати. Мова в основному йде про відомі ІТ компанії, які прозоро ведуть свою діяльність протягом багатьох років як в Україні, так і за її межами", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що така проблема має системний характер і не є поодиноким випадком. "Українські компанії стали заручниками ситуації, втративши вклади, та ще й повинні боротися за власні кошти, витрачаючи десятки тисяч євро на латвійських юристів, які не дають 100-відсоткової гарантії у вирішенні цього питання. Таке ставлення до українських контрагентів, на жаль, може стати серйозним бар'єром для майбутніх взаємин між українськими інвесторами/компаніями і Латвією", — йдеться в листі.

При цьому назви компаній і точної суми заарештованих коштів не розголошуються, лише вказується, що йдеться про "мільйони євро".

Що сталося з банком

Повідомляється, що 15 серпня 2019 року Комісія ринку фінансів і капіталу Латвії ухвалила рішення зупинити роботу PNB Banka, який в кінці 2018 року був шостим найбільшим банком в Латвії.

12 вересня суд Відземського передмістя Риги визнав неплатоспроможність фінустанови. Зараз здійснюються виплати гарантованих сум вкладів клієнтам зазначеного банку.

Така ситуація з банком виникла після того, як комітет експертів Ради Європи з боротьби з відмиванням тіньових капіталів і фінансуванням тероризму Moneyval встановив для Латвії посилений режим контролю, визнавши малоефективними дії держави щодо встановлення справжніх вигодонабувачів та запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження. На усунення недоліків регулювання фінансового сектора і ліквідацію тіньових схем Moneyval виділив Латвії термін до третього кварталу 2019 року.

Після цього уряд країни оголосив "капітальний ремонт" всього фінансового сектора. Якщо Латвія не вживе відповідних заходів, то в лютому 2020 року її можуть включити до "сірого" списку держав, які допускають суттєві порушення у сфері легалізації злочинних коштів та фінансування тероризму. Це матиме катастрофічні наслідки для банківського сектора країни.