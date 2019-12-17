"Київміськбуд" хоче через міжнародні суди повернути втрачені кримські активи

Холдингова компанія "Київміськбуд" звернеться до міжнародних судів для захисту своїх інвестицій від неправомірних дій кримських чиновників і суддів.

Про це заявив президент компанії Ігор Кушнір у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.

За його словами, йдеться про планомірні дії деяких кримських посадовців, суддів і правоохоронних органів, які призвели до того, що "Київміськбуд" втратив свої активи та інвестиційні проєкти, якими компанія володіла на території півострова до 2014 року.

"Майно КМБ на території Криму фактично вкрав колишній пайовий учасник забудови з мікроскопічною часткою (менше 0,1%) — юрособа РФ, яка шляхом багаторазових підробок документів і проведення транзакцій через офшорні схеми отримала контроль над нашими об'єктами... Ми оцінюємо наші втрати від цієї афери приблизно в 150 млн грн", — сказав президент компанії.

Він повідомив, що спочатку "Київміськбуд" звернувся до адвокатської колегії, яка частково зареєструвала забудову за холдингом і оскаржила в місцевих кримських судах украдені права. "Ентузіазм суддів із часом згас. Я не виключаю, що це сталося під тиском місцевої влади", — заявив Кушнір.

За його словами, йдеться про два кримські суди — Сімферопольський і Ялтинський, судді яких до 2014 року були суддями українських судів.

"З правової точки зору, для бізнесу, інвесторів Крим — це джунглі, й наявна вертикаль влади на території Криму не працює. Єдиний вихід, який ми бачимо, — це міжнародні суди та розголос ситуації... Ми не мовчатимемо про те, що сьогоднішня кримська влада покриває шахраїв і, можливо, має частку з ними", — заявив президент "Київміськбуду".

Довідка: "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу холдингової компанії входять 40 АТ, в яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером "Київміськбуду", згідно з даними НКЦПФР, на 16 грудня 2019 року була Київська міська рада (80%).