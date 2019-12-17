Україна зберігає третє місце серед найбільших експортерів агропродукції до ЄС

Про це свідчать дані щомісячної доповіді Єврокомісії за серпень 2019 року, інформує БІЗНЕС.

"Найбільш важливими країнами походження для сільськогосподарського імпорту ЄС за минулі 12 місяців були (у мільярдах євро) США (12,4), Бразилія (11,8), Україна (7,0), за якими йдуть Китай (6,1) та Аргентина (5,2). На щорічній основі обсяг сільськогосподарського імпорту (в мільярдах євро, % змін) продовжував вражаюче зростати з України (+1,9, +38%) та з США (1,15, +10%)", – йдеться у повідомленні.

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Вищенаведена статистика стосується періоду 12 місяців – з вересня 2018 року по серпень 2019 року; за цей період загальний обсяг імпорту агропромислової продукції до країн ЄС зріс на 3 відсотки за аналогічним попереднім періодом 2017-2018 років та склав 118,6 мільярда євро.

У місячному вимірі Україна є лідером за обсягами зростання експорту до ЄС. Порівняно з серпнем 2018 року в поточному році найбільше імпорт ЄС зріс із України (+198 млн євро, +50%), Бразилії (+94, +10%) та Канади (+74, +57%).

Серед споживачів європейського сільськогосподарського експорту Україна, як і раніше, знаходиться на 16 позиції (2,278 млрд євро за 12 місяців). При цьому наша країна увійшла до рейтингу зростання обсягу імпорту з ЄС у (+295 млн євро, +14,9%), поступаючись за темпами зростання цього показника США, Китаю та Японії.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, за чотири місяці поточного року Україна експортувала аграрної продукції на $7,1 млрд, що на $1,1 млрд або на 18,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.