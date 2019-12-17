Нефьодов обіцяє криміналізацію підакцизної контрабанди

У Кабінеті міністрів обговорюють законопроєкт щодо криміналізації підакцизної контрабанди з наступного року.

Про це під час ефіру "Свободи слова" на ICTV сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми вже розробили та зараз вже обговорюємо в Кабінеті міністрів законопроєкт щодо криміналізації підакцизної контрабанди",– сказав Нефьодов.

Глава ДМС заявив, що уряд почав саме з підакцизної контрабанди, бо саме тут досить великі втрати для бюджету та значні ризики для суспільства.

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"І мені вкрай не хотілось би нереформованій правоохоронній системі та митним органам давати в руку дубинку, якою вони можуть, можливо, без особливого розбору бити направо і наліво. Тому криміналізація підакцизної контрабанди - це плани на наступний рік", –зауважив Нефьодов.

Згідно з чинним Митним кодексом України, за порушення митних правил можуть бути накладені наступні адміністративні стягнення: попередження, штраф та конфіскація товарів, або транспортних засобів, використаних для здійснення порушення.

До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році обсяг фальсифікованих або нелегально ввезених в Україну алкогольних напоїв склав 60% (приблизно $400 млн), кави – 40% (приблизно $25 млн), агрохімічної продукції – 25% (приблизно $200 млн), побутової техніки та електроніки по окремим категоріям від 50 до 70% ($300-400 млн).