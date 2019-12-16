Податковий "сюрприз". Скільки платитимуть ФОПи у 2020 році

Із 1 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 4723 грн, тому розміри податків, що їх сплачуватимуть підприємці на спрощеній системі оподаткування, дещо змінюються.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС).

Так, І група фізосіб-підприємців сплачуватиме 1249,26 грн на місяць (1039,06 грн єдиного соціального внеску та 210,2 грн єдиного податку), ІІ група — 1983,66 грн на місяць (1039,06 грн ЄСВ та 944,6 грн єдиного податку).

ІІІ група (без ПДВ) — 1039,06 грн на місяць та 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які сплачують податок на додану вартість, або 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить, та ІІІ група (з ПДВ) — 1039,06 грн на місяць та 3% від доходу і 20% ПДВ.

Окрім цього, у прив'язці до мінімальної заробітної плати змінюється і сплата туристичного збору: для внутрішнього туризму (до 0,5% від мінімальної заробітної плати) – 23,62 грн та для в’їзного туризму (до 5% від мінімальної заробітної плати) – 236,15 грн.

Податок на нерухомість (не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м.) – 70,85 грн.

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