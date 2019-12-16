Україна більше експортує товарів, ніж імпортує

Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Державної служби статистики.
За даними відомства, експорт товарів становив $41645,2 млн доларів, що на 107,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У січні-жовтні 2019 року імпорт становив $50108,3 млн , що на 107,1% більше, ніж роком раніше.
"Негативне сальдо склало $8463,1 млн доларів (у січні-жовтні 2018 року негативне - $8002,8 млн). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-жовтні 2018 року - 0,83)", – зазначають у відомстві.
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Нагадаємо:
- За результатами дев’яти місяців поточного року експорт продукції АПК з України склав $15,6 млрд, що на 22% більше ніж за аналогічний період 2018 року.
- За підсумками травня 2018 року-квітня 2019 року, Україна стала одним з лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу.
- За підсумками січня-червня 2019 року Україна експортувала агропродукції на $10,3 млрд, що на $1,6 млрд більше (або на 18,6%) порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
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Станом на 22 липня 2019 року Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до Євросоюзу за дев`ятьма групами товарів.
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4 листопада Україна побила рекорд з експорту зерна.
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