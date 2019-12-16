Україна більше експортує товарів, ніж імпортує

Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними відомства, експорт товарів становив $41645,2 млн доларів, що на 107,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У січні-жовтні 2019 року імпорт становив $50108,3 млн , що на 107,1% більше, ніж роком раніше.

"Негативне сальдо склало $8463,1 млн доларів (у січні-жовтні 2018 року негативне - $8002,8 млн). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-жовтні 2018 року - 0,83)", – зазначають у відомстві.

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