Експерти прогнозують здешевлення іпотеки через зниження облікової ставки

Таку думку висловили експерти у комeнтарі виданню PropertyTimes, інформує БІЗНЕС.

На думку президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, зменшення облікової ставки НБУ упродовж цього року з 18 до 13,5% — це перший крок до доступної іпотеки. "Чекаємо на наступні дії Уряду, які виведуть іпотечну ставку в Україні на стимулюючий рівень — до 8%. Це збільшить кількість угод на ринку нерухомості, а люди матимуть змогу купувати житло", — переконаний він.

Парцхаладзе зазначив, що сьогодні середня іпотечна ставка в Європі коливається від 1 до 14%: Фінляндія – 1%, Німеччина – 1,85%, Чехія – 2,9%, Великобританія – 3%, Польща – 3,8%, Латвія – 5,1%, Білорусь – 14%.

Заступник голови правління "Глобус Банку" Олена Дмитрієва вважає, що зменшення облікової ставки НБУ дає позитивний сигнал ринку, але реальне зменшення кредитних ставок можливе лише після зменшення вартості ресурсної бази банків.

За її словами, іпотечне кредитування значно пожвавить будівельний ринок та матиме низку позитивів — робочі місця, розвиток міської інфраструктури, оживлення змінних секторів економіки, вирішення соціальних проблем населення. Щоб все це здійснилося, Олена Дмітрієва назвала декілька необхідних умов — стабільність, дешевші довгі ресурси, адекватні регулятивні вимоги НБУ.

Позитивно оцінює зниження облікової ставки і засновниця Українського клубу нерухомості (UREClub) Ольга Соловей. "У нас є усі передумови для того, щоб уже наступного року відсоткові ставки за іпотечним кредитуванням знижувалися. Цього очікують українці, які бажають придбати житло, а також забудовники, які очікують на збільшення кількості угод", — повідомила вона, додавши, що позитивними сигналами є зниження облікової ставки, а також рівня інфляції.

При цьому, за словами засновниці UREClub, цього недостатньо, адже потрібен комплекс заходів, щоб іпотека стала доступною і цей інструмент дійсно запрацював. На її переконання, першочерговими мають бути заходи зі зниження вимог до резервування банками коштів та захист прав кредитора.

"Щоб уникнути ризиків неповернення коштів та виникнення проблемних кредитів, потрібно на законодавчому рівні захистити права кредитора. Тобто, не можеш бути власником квартири, поки повністю не виплатиш іпотеку", — вважає експерт.

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року Нацбанк України знизив облікову ставку до 13,5% річних. Загалом упродовж року регулятор знижував облікову ставку п’ять разів з 18% до 13,5%.