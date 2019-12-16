ФРУ пропонує послабити тиск на надрокористувачів

Федерація роботодавців України (ФРУ) внесе свої пропозиції до нової редакції Кодексу України "Про надра", які дозволять значно знизити регуляторний тиск держави на надрокористувачів.

Про це повідомив голова Ради ФРУ Дмитро Олійник під час зустрічі з лідером команди проєкту "Розробка нового Кодексу України "Про надра" Гюнтером Тіссом, який ініційовано та фінансується Європейською Комісією, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Федерації.

"Надра є однією з ключових конкурентних переваг України для забезпечення прискореного економічного зростання. Безумовним пріоритетом нової державної політики має бути забезпечення прозорості всіх взаємовідносин держави і бізнесу у сфері надрокористування. Федерація визначає одним із завдань реформування законодавства у сфері користування надрами створення сприятливих умов для переробки сировини на території України в продукцію з високою доданою вартістю", — сказав Олійник, презентуючи програмні документи Федерації – План модернізації та Маніфест роботодавців України.

У свою чергу, Тісс зазначив, що проєкт "Розробка нового Кодексу України "Про надра" спрямований саме формування в Україні моделі законодавства у сфері надрокористування, що максимально враховуватиме як потреби розвитку національної промисловості в Україні, так і кращі європейські та світової практики державного регулювання.

"Федерація планує брати активну участь у реалізації проєкту та залучати до роботи експертів підприємств і галузевих асоціацій бізнесу", — зазначили у ФРУ.

Нагадаємо, 6 грудня Держгеокадастр презентував Інвестиційний атлас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у березні 2020 року.