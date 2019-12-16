У "Київміськбуді" назвали об`єкти "Укрбуду", які добудують у першу чергу (ОНОВЛЕНО)

Про це на пресконференції заявив президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір, інформує БІЗНЕС.

Він запевнив, що гроші інвесторів "Київміськбуду" не використовуватимуть для фінансування будівництва будинків "Укрбуду", які компанія взяла зобов’язання закінчити.

"Київміськбуд" не витрачатиме коштів інвесторів холдингової компанії. Ми будемо розглядати можливість використовувати нерозподілений прибуток, який компанія акумулювала за роки успішної роботи на ринку. Плюс ведуться переговори з банками та в цьому питанні розраховуємо на підтримку Кабінету міністрів, Мінфіну і КМДА. Ми беремо на себе зобов’язання забезпечити квартирами всіх 13 тисяч вкладників "Укрбуду", – заявив Кушнір.

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Він повідомив, що до кінця січня 2020 року планується ввести в експлуатацію п'ять житлових комплексів: "Харківський", "Новомостицька", "Пектораль", "Сонячна Рів'єра" і "Гармонія". Інші об'єкти наразі зупинені. Черговість здачі їх в експлуатацію в "Київміськбуді" обіцяють оприлюднити пізніше. "Зрозумійте – нам потрібно сісти і розібратися з тією спадщиною, яку ми отримали разом з "Укрбудом". А спадщина досить складна – і фінансова, і технічна. Ви все про це прекрасно знаєте. Інакше наша допомога була б не потрібна. Тому я прошу у вас трохи більше часу, щоб дати вам більше деталей", – пояснив Кушнір.

При цьому він зазначив, що процес передачі всіх об'єктів "Укрбуду" триватиме від трьох до шести місяців залежно від кожного окремого ЖК.

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