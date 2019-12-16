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Вт., груд.
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Мінекономіки планує у 2020 році передати у концесію десяток об'єктів

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України має намір наступного року реалізувати 10 концесійних проєктів.

Про це повідомила заступник міністра Юлія Свириденко, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є всі шанси реалізувати десять таких проєктів протягом наступного року", — сказала Свириденко.

Вона також нагадала, що на сьогодні в роботі лише два проєкти — порти "Ольвія" та "Херсон".

Нагадаємо:

Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Концесія Мінекономіки