Гетманцев спрогнозував, коли Рада візьметься за гральний бізнес

Верховна Рада зможе ухвалити законопроєкт про регулювання у сфері грального бізнесу цього тижня, якщо документ буде рекомендований профільним комітетом на засіданні 17 грудня.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує БІЗНЕС із посиланням на "РБК Україна".

"Ми отримали від підкомітету з питань грального бізнесу інформацію про те, що законопроєкт готовий. Завтра ми виносимо його на комітет. Маю надію, що зможемо його рекомендувати ВРУ", – заявив Гетманцев.

Він зазначив, що наразі проєкт включений на розгляд парламенту у січні, проте його можна ухвалити раніше. "Я пропоную, якщо ми проведемо через комітет, поставити на цей тиждень", – додав голова комітету.

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Так, 17 грудня на засіданні фінансового комітету розглядатиметься один законопроєкт Кабінету міністрів "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" №2285 та ще 7 альтернативних проєктів до нього.

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