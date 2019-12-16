Гетманцев спрогнозував, коли Рада візьметься за гральний бізнес

Верховна Рада зможе ухвалити законопроєкт про регулювання у сфері грального бізнесу цього тижня, якщо документ буде рекомендований профільним комітетом на засіданні 17 грудня.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує БІЗНЕС із посиланням на "РБК Україна".
"Ми отримали від підкомітету з питань грального бізнесу інформацію про те, що законопроєкт готовий. Завтра ми виносимо його на комітет. Маю надію, що зможемо його рекомендувати ВРУ", – заявив Гетманцев.
Він зазначив, що наразі проєкт включений на розгляд парламенту у січні, проте його можна ухвалити раніше. "Я пропоную, якщо ми проведемо через комітет, поставити на цей тиждень", – додав голова комітету.
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Так, 17 грудня на засіданні фінансового комітету розглядатиметься один законопроєкт Кабінету міністрів "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" №2285 та ще 7 альтернативних проєктів до нього.
Нагадаємо:
- У липні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.
- В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).
- 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- Кабінет міністрів розраховує отримати від легалізації грального бізнесу в Україні 2-2,5 млрд грн.