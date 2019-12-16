Раду закликають не допустити підвищення акцизу на скраплений газ

Українська Асоціація скрапленого газу LPG (УАСГ), яка об’єднує інтереси представників та споживачів ринку пропан-бутану в Україні, звернулася до Верховної Ради із закликом не допустити зростання цін на пропан-бутан через зміну ставки акцизного податку.

Про це йдеться у листі Асоціації, який є розпоряджені БІЗНЕСу.

Зазначається, 10 грудня 2019 року народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк подала поправку №36 до другого читання законопроєкту №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку". Ця поправка передбачає суттєве збільшення акцизного податку на пропан-бутан з 52 до 139,5 євро за 1000 літрів з відповідним зниженням акцизного податку на бензин з 213,5 до 139,5 євро за 1000 літрів, але комітет з питань фінансів і Рада її відхилили.

Проте в компанії "Укртатнафта", яка ініціювала перегляд акцизів, повідомили про повторну подачу відповідної правки при підготовці до другого читання законопроєкту №1210. "Якщо нові ставки будуть ухвалені, Україна отримає не тільки додатковий черговий градус соціального невдоволення, але й наштовхне на сумні висновки, щодо збагачення окремих олігархічних груп, а саме головних ідеологів такого проєкту ПАТ "Укртатнафта", відбудеться за рахунок зниження соціального рівня життя людей. Збільшення розміру акцизного податку на пропан-бутан приведе до стрімкого зростання роздрібних цін на автогаз на 4-5 грн або на 25%, а українцям такі зміни обійдуться до 10 млрд грн додаткових витрат в рік", — попереджають автори листа.

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Зазначається, що кожна родина, яка має автомобіль з газобалонним обладнанням, яких в Україні понад 2,5 мільйони, додатково заплатить зі своїх гаманців понад 6 тис. грн у рік.

Крім того, пропан-бутан, як соціальне пальне, також використовується для приготування їжі, опалення будинків та для агросектору. "Українці закликають вас, народні депутати України, захистіть своїх виборців від зростання цін та дестабілізації, не станьте на підтримку інтересів олігархічних груп, створіть умови для розвитку в Україні, але не за рахунок збільшення податків на соціальні товар", — йдеться в листі.

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