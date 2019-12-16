В "Укрбуді" запевняють, що Микитась не завадить угоді з "Київміськбудом"

Про це на пресконференції заявив генеральний директор компанії Олег Майборода, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес.

За його словами, минулого тижня Микитась підписав відповідний протокол. "Минулого тижня у нас була зустріч з інвесторами, представниками Фонду фінансування будівництва, менеджментовом компанії. Максим Микитась проти не виступив. Здоровий глузд взяв гору", – повідомив Майборода.

У свою чергу, генеральний директор компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір додав, що "Укрбуд" передасть компанії 25 житлових комплексів, з яких п'ять комплексів планується ввести в експлуатацію найближчим часом.

Загальна площа запроєктованої нерухомості становить близько 1,5 млн кв. метрів, з яких близько 800 тис. кв. метрів будується. "Будівництво 600-700 тис. кв м не починалося. За рахунок цих площ планується добудувати інші комплекси", – додав Кушнір.

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