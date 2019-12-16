В "Укрбуді" запевняють, що Микитась не завадить угоді з "Київміськбудом"

Колишній власник компанії "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась не перешкоджатиме передачі активів компанії "Київміськбуду".
Про це на пресконференції заявив генеральний директор компанії Олег Майборода, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес.
За його словами, минулого тижня Микитась підписав відповідний протокол. "Минулого тижня у нас була зустріч з інвесторами, представниками Фонду фінансування будівництва, менеджментовом компанії. Максим Микитась проти не виступив. Здоровий глузд взяв гору", – повідомив Майборода.
У свою чергу, генеральний директор компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір додав, що "Укрбуд" передасть компанії 25 житлових комплексів, з яких п'ять комплексів планується ввести в експлуатацію найближчим часом.
Загальна площа запроєктованої нерухомості становить близько 1,5 млн кв. метрів, з яких близько 800 тис. кв. метрів будується. "Будівництво 600-700 тис. кв м не починалося. За рахунок цих площ планується добудувати інші комплекси", – додав Кушнір.
Читайте також:
"Танці" гривні та "Укрбуд": Яких "сюрпризів" очікувати на ринку нерухомості
Вікторія Берещак: "Укрбуд" можна врятувати, трансформуючи у новий девелоперський проєкт
Нагадаємо:
- 25 листопада інвестори, які придбали житло у 26 житлових комплексах "Укрбуду" в Києві, звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні ситуації з призупиненням будівництва об`єктів.
- 5 грудня екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 5 грудня директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду".
- У Кабміні запевнили вкладників "Укрбуду", що знайдуть механізм вирішення ситуації.
- 13 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що столична компанія "Київміськбуд" добудує всі незавершені об'єкти "Укрбуду".