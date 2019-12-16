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17
Вт., груд.
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В "Укрбуді" запевняють, що Микитась не завадить угоді з "Київміськбудом"

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Колишній власник компанії "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась не перешкоджатиме передачі активів компанії "Київміськбуду".

Про це на пресконференції заявив генеральний директор компанії Олег Майборода, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес. 

За його словами, минулого тижня Микитась підписав відповідний протокол. "Минулого тижня у нас була зустріч з інвесторами, представниками Фонду фінансування будівництва, менеджментовом компанії. Максим Микитась проти не виступив. Здоровий глузд взяв гору", – повідомив Майборода.

У свою чергу, генеральний директор компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір додав, що "Укрбуд" передасть компанії 25 житлових комплексів, з яких п'ять комплексів планується ввести в експлуатацію найближчим часом.

Загальна площа запроєктованої нерухомості становить близько 1,5 млн кв. метрів, з яких близько 800 тис. кв. метрів будується. "Будівництво 600-700 тис. кв м не починалося. За рахунок цих площ планується добудувати інші комплекси", – додав Кушнір.

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Нагадаємо:

Максим Микитась Київміськбуд Укрбуд Девеломент