Бізнес скаржиться на блокування реєстрації податкових накладних

До Асоціації платників податків України звернулося майже 500 підприємств із різних регіонів України, які стикнулися з проблемою блокування реєстрації податкових накладних.

Про це повідомив президент Асоціації платників податків України, член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу (УРБ) Грігол Катамадзе під час круглого столу, присвяченому проблемам реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу УРБ.

"Результати опитування, проведені торік серед підприємств – членів Асоціації, – вражають: до нас звернулося майже 500 підприємств із різних регіонів України, які зустрілися з проблемою блокування реєстрації податкових накладних. У 348 підприємств (84 %) було паралізоване ведення повноцінної господарської діяльності, а у 26 підприємств (6 %) – узагалі її припинено", — поінформував Катамадзе.

Він зазначив, що організація неодноразово подавала свої пропозиції щодо врегулювання проблемних питань. Зокрема, у листопаді Асоціація надіслала уряду 9 пропозицій та своїх зауважень до тих норм [проєкт постанови "Про затвердження порядків з питання зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних"], які, на думку підприємців, є дискримінаційними по відношенню до бізнесу та вимагають змін.

"Хочу наголосити, що від того, які будуть критерії оцінки ризиків і як буде працювати система, залежить повноцінне ведення господарської діяльності підприємств та їх сумлінне виконання обов’язків зі сплати податків до бюджету", – наголосив Катамадзе і закликав підприємців повідомляти до Асоціації про всі факти блокування податкових накладних.

У свою чергу, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пообіцяв виправити цю ситуацію.