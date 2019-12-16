В індустріальному парку на Черкащині налагодять переробку коноплі (ВІДЕО)

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на cайт "Золотоноша City".

Зазначається, що 12 листопада відбувся конкурс з вибору керуючої компанії індустріальним парком "Золотоноша", в якому взяли участь дві фірми. Переможцем стала компанія ТОВ "Голд Кепіталбуд".

Представник компанії-переможниці Сергій Діскант зазначив, основні напрямки роботи "Голд Кепіталбуд" в місті — розвиток глибокої переробки технічної коноплі та будівництво тютюнової фабрики.

"Індійська конопля не має жодного відношення до наркотичних засобів. Цей регіон був батьківщиною з переробки та вирощування коноплі ще в радянські часми. Всі про це знають", — сказав Діскант. За його словами, сьогодні в світі набуває популярності еконологічна продукція, і для більше 10% товарів (подушки, ковдри, рушники тощо) використовується саме волокно індійської коноплі. "Ця сировина не гниє, у ній не заводяться бактерії, тканина з конопель екологічно чиста, вона дихає", — пояснив представник компанії.

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Також, за його словами, технічна конопля широко застосовується у будівництві, медицині та харчовій промисловості. "Наша головна мета на першому етапі – збудувати виробництво первинної переробки та цех з виготовлення фасованої продукції", — сказав Діскант.

Ще одним плюсом у вирощенні технічної коноплі він назвав розвиток аграрної галузі: урожай збирається двічі на рік, а землі потребують мінімального додаткового підживлення чи внесення добрива. Вирощування цієї культури є екологічним для землі, оскільки не потребує внесення агрохімікатів.

Крім того, на території ІП планується збудувати повністю атоматизовану тютюнову фабрику. "Це достатньо серйозний бізнес, який, за нашими оцінками, наповнить обласний та міський бюджети (за акциз) від 100-150 мільйонів гривень при виході підприємств на повну потужність", — додав Діскант.

Нагадаємо:

Довідка: Індустріальний парк "Золотоноша" розташований у Черкаській області і займає площу 39,93 га з можливістю розширення до 100 га

Парк має концепцію та включений до реєстру Індустріальних парків України.

Парк спеціалізуватиметься на наступних напрямках: