business head ads

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

17
Вт., груд.
23 Нові матеріали

В індустріальному парку на Черкащині налагодять переробку коноплі (ВІДЕО)

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

На території індустріального парку "Золотоноша" в Черкаській області планують налагодити переробку технічної коноплі, а також збудувати тютюнову фабрику.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на cайт "Золотоноша City".

Зазначається, що 12 листопада відбувся конкурс з вибору керуючої компанії індустріальним парком "Золотоноша", в якому взяли участь дві фірми. Переможцем стала компанія ТОВ "Голд Кепіталбуд".

Представник компанії-переможниці Сергій Діскант зазначив, основні напрямки роботи "Голд Кепіталбуд" в місті — розвиток глибокої переробки технічної коноплі та будівництво тютюнової фабрики.

"Індійська конопля не має жодного відношення до наркотичних засобів. Цей регіон був батьківщиною з переробки та вирощування коноплі ще в радянські часми. Всі про це знають", — сказав Діскант. За його словами, сьогодні в світі набуває популярності еконологічна продукція, і для більше 10% товарів (подушки, ковдри, рушники тощо) використовується саме волокно індійської коноплі. "Ця сировина не гниє, у ній не заводяться бактерії, тканина з конопель екологічно чиста, вона дихає", — пояснив представник компанії.

Читайте також:

Інноваційні парки: досвід України та світу

Україна – аутсайдер за кількістю індустріальних парків. Названо головні причини (ІНФОГРАФІКА)

Також, за його словами, технічна конопля широко застосовується у будівництві, медицині та харчовій промисловості. "Наша головна мета на першому етапі – збудувати виробництво первинної переробки та цех з виготовлення фасованої продукції", — сказав Діскант.

Ще одним плюсом у вирощенні технічної коноплі він назвав розвиток аграрної галузі: урожай збирається двічі на рік, а землі потребують мінімального додаткового підживлення чи внесення добрива. Вирощування цієї культури є екологічним для землі, оскільки не потребує внесення агрохімікатів.

Крім того, на території ІП планується збудувати повністю атоматизовану тютюнову фабрику. "Це достатньо серйозний бізнес, який, за нашими оцінками, наповнить обласний та міський бюджети (за акциз) від 100-150 мільйонів гривень при виході підприємств на повну потужність", — додав Діскант.

Нагадаємо:

Довідка: Індустріальний парк "Золотоноша" розташований у Черкаській області і займає площу 39,93 га з можливістю розширення до 100 га
Парк має концепцію та включений до реєстру Індустріальних парків України.

Парк спеціалізуватиметься на наступних напрямках:

  • зберігання і глибока переробка овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської продукції;
  • виробництво, збірка, ремонт сільськогосподарської техніки, випуск запасних частин для сільськогосподарської техніки;
  • легка промисловість;
  • збірка електронно-побутової техніки.
Індустріальні парки Золотоноша