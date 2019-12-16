Найбільше в український агросектор інвестує Кіпр

Станом на 1 вересня 2019 року в сільське, лісове і рибне господарство України надійшло 536,659 млн грн прямих інвестицій (акціонерний капітал).
Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на дані Держстату.
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У ТОП-5 країн, які найбільше інвестували в агросектор України в звітному періоді, увійшли:
- Кіпр — 222,772 млн грн прямих інвестицій;
- Данія — 50,997 млн грн;
- Польща — 40,170 млн грн;
- Нідерланди — 31,277 млн грн;
- Німеччина — 31,157 млн грн.
Нагадаємо, з початку 2019 року прямі іноземні інвестиції в аграрну економіку збільшилися на 16,4% — з 461 млн до 537 млн.