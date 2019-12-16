Уряд презентує карту інфраструктурних інвестпроєктів

Кабінет мініністрів України найближчими днями представить карту інфраструктурних інвестиційних проєктів.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на конференції, присвяченій державно-приватному партнерству, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вперше в Україні ми створили карту всіх інфраструктурних проєктів і Кабмін представить її днями", — сказав Милованов.
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Він наголосив, що уряд має намір максимально сприяти розвитку державно-приватного партнерства, зокрема шляхом передачі інфраструктурних об'єктів в управління приватним компаніям (у концесію).
Нагадаємо:
- 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє передачу держмайна у концесію.
- На концесію морпорту "Херсон" претендують чотири приватних компанії.
- Мінінфраструктури України готує до концесії у 2020 році морські порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ", а також частину Одеського морпорту.