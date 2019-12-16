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17
Вт., груд.
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Уряд презентує карту інфраструктурних інвестпроєктів

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Кабінет мініністрів України найближчими днями представить карту інфраструктурних інвестиційних проєктів.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на конференції, присвяченій державно-приватному партнерству, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вперше в Україні ми створили карту всіх інфраструктурних проєктів і Кабмін представить її днями", — сказав Милованов.

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Він наголосив, що уряд має намір максимально сприяти розвитку державно-приватного партнерства, зокрема шляхом передачі інфраструктурних об'єктів в управління приватним компаніям (у концесію).

Нагадаємо:

уряд інфраструктура Інвестиційні проєкти