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Вт., груд.
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В уряді оприлюднили фінальну версію земельної реформи

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У Кабінеті міністрів назвали 5 ключових моментів фінальної версії земельної реформи в Україні.

Про це у Facebook повідомив радник прем'єрміністра України Олексій Мушак, передає БІЗНЕС.

Він назвав наступні результати земельної реформи:

  • Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму.
  • Концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках суттєво зменшать. Варіанти від 5 до 50 тис. га. Остання цифра поки що має найбільше шансів на підтримку. Але остаточного рішення ще не прийнято.
  • Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції.
  • Підтримку аграріїв направлять в основному на здешевлення кредитної ставки до 5%. Враховуючи прогнозовані зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 млрд грн на 4 квартал 2020 року вистачить з головою. Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний об’єм цієї підтримки.
  • Враховуючи нічний напад на депутата з Слуги Народу на Сумщині, реформа має голосуватися цього тижня. В іншому разі до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають. Це унеможливлює прийняття не тільки земельної, а і будь-якої реформи, яка змінює існуючий стан речей.

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