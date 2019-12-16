В уряді оприлюднили фінальну версію земельної реформи

У Кабінеті міністрів назвали 5 ключових моментів фінальної версії земельної реформи в Україні.
Про це у Facebook повідомив радник прем'єрміністра України Олексій Мушак, передає БІЗНЕС.
Він назвав наступні результати земельної реформи:
- Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму.
- Концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках суттєво зменшать. Варіанти від 5 до 50 тис. га. Остання цифра поки що має найбільше шансів на підтримку. Але остаточного рішення ще не прийнято.
- Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції.
- Підтримку аграріїв направлять в основному на здешевлення кредитної ставки до 5%. Враховуючи прогнозовані зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 млрд грн на 4 квартал 2020 року вистачить з головою. Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний об’єм цієї підтримки.
- Враховуючи нічний напад на депутата з Слуги Народу на Сумщині, реформа має голосуватися цього тижня. В іншому разі до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають. Це унеможливлює прийняття не тільки земельної, а і будь-якої реформи, яка змінює існуючий стан речей.
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Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.