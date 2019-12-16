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17
Вт., груд.
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Ми стоїмо на межі знищення попиту через зміцнення гривні, — президент KAN Development

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Президент компанії KAN Development Ігор Ніконов вважає злочином зміцнення гривні, оскільки це вбиває попит, а відповідно і розвиток економіки. 

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Наш", інформує БІЗНЕС.

"Зниження курсу долара — це злочин проти економіки України. У нас собівартість [будівництва] зросла на 12-13% в доларах. Продажі не виросли. Ми стимулюємо імпорт, але ми абсолютно вбиваємо експорт, тобто ми вбиваємо виробника", — зазначає Ніконов.

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За його словами, інші країни світу, навпаки, знижують свою національну валюту, оскільки це стимулює попит. "Стимулювання попиту — це  є розвиток економіки. Якщо ти  попит не стимулюєш, у тебе все стоїть. Сьогодні ми стоїмо на межі знищення попиту, завалити країну імпортом. Після цього, вбивши експорт, ми отримаємо такий мінус за експортно-імпортними операціями. Не знаю, як ми з цього вийдемо", — переконаний бізнесмен.

Нагадаємо, Нацбанк України на 16 грудня зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок – до 23,498 грн за долар, що є черговим рекордом.

 

 

гривня нерухомість Ігор Ніконов