Запуск "Північного потоку-2" затягується

Запуск трубопроводу в обхід України, запланований на кінець 2019 року, відтерміновується.
Про це пише БІЗНЕС із посиланням на DW.
Свій дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини має прийняти профільне відомство.
"Газпром" планує продовжити роботи з будівництва газопроводу нинішньою зимою і весною, відповідні зміни були подані німецькій владі. Заявка на внесення відповідних змін до проєкту вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії, повідомив представник компанії-розробника газопроводу Nord Stream 2 AG.
Очікується, що відомство розгляне запит в понеділок, 16 грудня.
Необхідність подання цього дозволу пов'язана з тим, що Данія довгий час блокувала будівництво російського морського трубопроводу у своїх водах. Свій дозвіл країна надала лише наприкінці жовтня 2019 року.
Нагадаємо:
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