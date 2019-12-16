business head ads

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

17
Вт., груд.
23 Нові матеріали

Запуск "Північного потоку-2" затягується

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Запуск трубопроводу в обхід України, запланований на кінець 2019 року, відтерміновується.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на DW.

Свій дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини має прийняти профільне відомство.

"Газпром" планує продовжити роботи з будівництва газопроводу нинішньою зимою і весною, відповідні зміни були подані німецькій владі. Заявка на внесення відповідних змін до проєкту вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії, повідомив представник компанії-розробника газопроводу Nord Stream 2 AG.

Очікується, що відомство розгляне запит в понеділок, 16 грудня.

Необхідність подання цього дозволу пов'язана з тим, що Данія довгий час блокувала будівництво російського морського трубопроводу у своїх водах. Свій дозвіл країна надала лише наприкінці жовтня 2019 року.

Нагадаємо:

  • 30 жовтня Данське енергетичне агентство  видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.
  • МЗС України заявило, що розраховує на тверду позицію Євросоюзу в питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на цей проєкт.
  • Конгрес США затвердив санкції проти "Північного потоку-2"
будівництво газопровід