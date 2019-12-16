Запуск "Північного потоку-2" затягується

Запуск трубопроводу в обхід України, запланований на кінець 2019 року, відтерміновується.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на DW.

Свій дозвіл на продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини має прийняти профільне відомство.

"Газпром" планує продовжити роботи з будівництва газопроводу нинішньою зимою і весною, відповідні зміни були подані німецькій владі. Заявка на внесення відповідних змін до проєкту вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії, повідомив представник компанії-розробника газопроводу Nord Stream 2 AG.

Очікується, що відомство розгляне запит в понеділок, 16 грудня.

Необхідність подання цього дозволу пов'язана з тим, що Данія довгий час блокувала будівництво російського морського трубопроводу у своїх водах. Свій дозвіл країна надала лише наприкінці жовтня 2019 року.

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