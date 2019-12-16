В Українському інституті майбутнього пропонують створити ринок лісу

В Українському інституті майбутнього вважають за необхідне створити ринок лісу, що дозволить ефективніше контролювати лісове господарства і забезпечить мільярдні надходження до бюджету.

Такеу думку у Facebook висловив директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін, інформує БІЗНЕС.

За його словами, країни, де дозволено приватне володіння лісами показують стабільний приріст лісу. Він щорічно приростає темпами вище, ніж йде вирубка. "Прибутковість фондів, що інвестують в ліси досягає 6% -12% річних в євро. Площа лісових насаджень в світі складає 271 млн га. Україна не входить навіть у Топ-15. Та й ліс тільки під державою. Немає ринку, немає оцінок", – зазначає Амелін.

Він наголошує, що за різними оцінками, вартість 1 гектара лісу в Європі, в залежності від його якості, щільності, віку, становить від 4 до 10 тис. євро.

"Виходячи з цієї оцінки, вартість українських лісів може індикативно скласти $40-$100 млрд", – наголошує експерт.

Амелін запевняє, що в Україні необхідно створити ринок лісу. "Його приватизація дасть до бюджету мільярди доларів, потрібні Україні для фінансування інфраструктурних та енергетичних проєктів. Після запуску ринку, в Україні з'являться фонди, які володіють лісами, в які можуть інвестувати громадяни, пенсійні фонди і іноземні інвестори, отримуючи річну прибутковість до 10% річних", – зазначає директор економічних програм УІM.

Крім того, за його словами, це дозволить зберегти ліс, у нього з'явиться власник, зацікавлений у зростанні доходу, а не його скороченні несистемною вирубкою. Також буде простіше контролювати державні ліси, адже з'явиться база порівняння.

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