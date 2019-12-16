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17
Вт., груд.
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Відомий забудовник пояснив, чому не варто боятися передачі "Київміськбуду" недобудов "Укрбуду"

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Президент компанії KAN Development Ігор Ніконов вважає правильним рішення передати недобудовані об`єкти "Укрбуду" компанії "Київміськбуд".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Наш", інформує БІЗНЕС.

"Я думаю, що якщо президент це озвучив [передачу недобудов "Укрбуду" "Київміськбуду"], то це питання вирішене. Це складно. Брати буль-яку іншу компанію, напевно, неправильно, тому що "Київміськбуду" можна дати хоч якісь преференції. Враховуючи ситуацію, я думаю, не так багато преференцій можна буде дати [іншим компаніям], щоб вони добудували ці будинки", — сказав Ніконов. 


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Нагадаємо:

Укрбуд Київміськбуд Ігор Ніконов