Відомий забудовник пояснив, чому не варто боятися передачі "Київміськбуду" недобудов "Укрбуду"

Президент компанії KAN Development Ігор Ніконов вважає правильним рішення передати недобудовані об`єкти "Укрбуду" компанії "Київміськбуд".
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Наш", інформує БІЗНЕС.
"Я думаю, що якщо президент це озвучив [передачу недобудов "Укрбуду" "Київміськбуду"], то це питання вирішене. Це складно. Брати буль-яку іншу компанію, напевно, неправильно, тому що "Київміськбуду" можна дати хоч якісь преференції. Враховуючи ситуацію, я думаю, не так багато преференцій можна буде дати [іншим компаніям], щоб вони добудували ці будинки", — сказав Ніконов.
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Нагадаємо:
- 25 листопада інвестори, які придбали житло у 26 житлових комплексах "Укрбуду" в Києві, звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні ситуації з призупиненням будівництва об`єктів.
- 5 грудня екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 5 грудня директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду".
- У Кабміні запевнили вкладників "Укрбуду", що знайдуть механізм вирішення ситуації.
- 13 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що столична компанія "Київміськбуд" добудує всі незавершені об'єкти "Укрбуду".