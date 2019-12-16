Акції "Мотор Січі" таки передають китайським компаніям

Про це він розповів представникам ЗМІ під час їхнього перебування на підприємстві, інформує БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Я міг закрити завод, міг скоротити кількість працівників. Така проблема стояла переді мною. Ми вирішили знайти інвестора. Нам підказали, хто інвестор, ми поїхали і поговорили з Китаєм. Власники акцій продали їх через нашу біржу. І я свої продав акції", – сказав Богуслаєв.

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років $250 млн.

Богуслаєв також зазначив, що китайські інвестори вже виділили підприємству $100 млн. "Ось це все (складання вертольотів - ред.) робиться китайським коштом. Або б цього не було, а був би склад металу. Ще $150 млн прийдуть наступного року", — зазначив Богуслаєв.

Нагадаємо:

7 червня 2019 року "Укроборонпром"і китайські компанії Skyrizon і Xinwei подали в АМКУ заяву на концентрацію відповідно понад 25% і 50% акцій "Мотор Січі" з метою спільного управління і контролю над підприємством. У разі дозволу АМКУ на покупку, китайські інвестори пообіцяли внести до держбюджету $100 млн на розвиток авіабудівної галузі України.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", оскільки це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

На початку листопада The Wall Street Journal повідомило, що Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю "Мотор Січі".

У листопаді АМКУ взяв паузу в справі про продаж "Мотор Січі".

Довідка: АТ "Мотор Січ" — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.