За вихідні: металургійна криза, гривня продовжує зміцнення та ціни газ для промисловості у новому році

Вугледобувні підприємства України суттєво скоротили видобуток вугілля

Україна січні-листопаді 2019 року скоротили видобуток рядового вугілля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики та охорони навколишнього середовища, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Видобуток коксівного вугілля збільшився на 5,3% (на 284,1 тис. тонн) – до 5 млн 605,6 тис. тонн, тоді як енергетичного знизився на 9,3% (на 2 млн 344,2 тис. тонн) – до 22 млн 806,8 тис. тонн.

У той же час ТОВ "Краснолиманське", підконтрольне Віталію Кропачову, продовжило практику приховування даних про свою діяльність від міністерства, що почалася з початку вересня 2018 року.

Згідно з даними міністерства, в листопаді-2019 видобуток рядового вугілля знизився на 1,2% (на 33,8 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року – до 2 млн 751,5 тис. тонн.

Вугледобувні підприємства, що входять в сферу управління Мінекоенерго, за 11 місяців поточного року скоротили видобуток на 11,7% (на 443,6 тис. тонн) – до 3 млн 343,3 тис. тонн, в т.ч. видобуток коксівного вугілля збільшився на 56,9% (на 284,5 тис. тонн)–- до 784,3 тис. тонн, тоді як енергетичного – зменшився на 22,2% (на 728,1 тис. тонн), до 2,559 млн тонн.

Шахти Донецької області за 11 місяців 2019 року забезпечили видобуток 10 млн 143,9 тис. тонн вугілля (-0,2% до січня-листопада-2018), Луганської - 313,1 тис. тонн (-31,6%), Дніпропетровської – 16 млн 632,5 тис. тонн (-9,2%), Львівської - 1,257 млн ​​т (-12,8%), Волинської- 65,9 тис. тонн (-30%).

Нагадаємо, вугледобувні підприємства України в січні-квітні 2018 року скоротили видобуток рядового вугілля на 14%.

"Нафтогаз" назвав дві ціни на газ для промисловості у січні

Промислові споживачі, котрі купують газ на умовах передоплати, у січні-2020 платитимуть стільки ж, скільки й населення, – по 5550 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування). Без передоплати ціна буде вищою –6072 грн за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує БІЗНЕС.

"Для промислових споживачів, які купують газ "Нафтогазу" на умовах передплати, у січні також (як і для захищених споживачів - ред.) діятиме ціна 5500 грн за тис. кубометрів газу. Промисловим споживачам, які купують газ без передплати, "Нафтогаз" у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)", – зазначили у відомстві.

Із детальними умовами комерційної пропозиції Нафтогазу можна ознайомитись на сайті компанії за посиланням.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 4,9-5,6%, а в листопаді — на 18,4-19,6%.

У грудні 2019 року в порівнянні з листопадом ціни на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів залишаться на тому ж рівні.

Нацбанк продовжує зміцнення курсу гривні

Національний банк України на понеділок, 16 грудня 2019 року, зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок – до 23,498 грн за долар проти 23,5633 грн за долар у п'ятницю.

Такі дані наведено на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 23,497996 грн за долар проти 23,5633 грн за долар у п'ятницю, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,2567 грн проти 26,2424 грн 13 грудня.

Курси валют на 16 грудня:

100 доларів США — 2349,7996

100 євро — 2625,6661

100 польських злотих — 614,5359

10 російських рублів — 3,7564

100 швейцарських франків — 2390,8815

100 юанів — 337,056.

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Нагадаємо, експерт спрогнозував два варіанти курсу гривні на наступний рік.

Милованов шукає інвестора для ЗАлКа

"Запорізькому виробничому алюмінієвому комбінату" (ЗАлК) потрібен інвестор.

Про це під час візиту на підприємство сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, держава має допомогти знайти інвестора та допомогти відновити права власності.

"Цей завод є прикладом того, що відбулось в Україні. Ми бачили "Мотор Січ", який в прекрасному стані і бачили алюмінієвий завод, який просто розпилений. Це дві історії. Я би хотів, аби у нас вся промисловість була в першій історії", - додав Милованов.

Він додав, що на це знадобляться не місяці, а роки.

"ЗАлКу" потрібен покупець. 400 — 450 мільйонів доларів необхідно для того, аби відновити електролізне виробництво. Те, що я сьогодні побачив, справило депресивне враження. Це біль. Такого немає бути в Україні, коли інвестори викупають і розпилюють наші заводи. Так зруйновано багато промисловості в Україні", -–наголосив він після того, як побачив, що лишилось від колись потужного комбінату.

Виробництво алюмінію на комбінаті почало зупинятись у 2009 році згідно з вказівками тодішнього власника компанії "РусАл". Як пояснив головний інженер "ЗАлК" Сергій Покровський, у 2011 році виробництво було зупинено повністю. Вже вісім років, як в Україні не виробляється первинний алюміній. На підприємстві називають дії колишнього російського власника не інакше, як диверсією.

Нагадаємо, Фонд держмайна в зв'язку зі вступом в силу нового закону про приватизацію, переглянув переліки об'єктів на приватизацію в 2018 році. Згідно з новим списком в групі найбільших об’єктів, залишилися тільки чотири позиції: Одеський припортовий завод (ОПЗ), “Сумихімпром”, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат і “Центренерго”.

Китай погодив першу фазу торгової угоди з США

КНР узгодила з США текст першої фази двосторонньої торговельної угоди, що передбачає поетапне скасування американських мит на китайські товари.

Про це повідомили у Мінкомерції КНР, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з досягнутими домовленостями, Китай, в свою чергу збільшить імпорт з США, а також з ряду інших країн. Досягнута угода складається з дев'яти пунктів. У них йдеться про спірні питання, що стосуються таких тем, як захист інтелектуальної власності, сільгосппродукція, фінанси, спірні питання, пов'язані з валютою, траспарентність.

Також фігурує питання про нарощування торгівлі між сторонами і принципи вирішення спорів в сфері торгівлі.

США і КНР при цьому погодилися якнайшвидше завершити рішення решти проблемних питань: мова йде, наприклад, про юридичну експертизу тексту і про його переклад. Після цього угоду буде підписано представниками США і Китаю.

У свою чергу торгпред США Роберт Лайтхайзер зазначив, що торгова угода – дуже хороша, а її підписання, як очікується, пройде на початку січня 2020 року.

"Ця угода – перший крок на шляху до інтеграції двох різних систем. Мета – в тому, щоб угода була вигідна обом сторонам", – сказав він

Лайтхайзер назвав угоду "видатною", проте не вирішальною всі спірні питання між сторонами. За його словами, робота над угодою завершена, і сторони займаються її перекладом.

Лайтхайзер пояснив, що в рамках угоди, КНР зобов'язалася на $200 млрд збільшити покупки американських товарів і послуг.

Нагадаємо, 24 серпня Дональд Трамп заявив, що США з 1 вересня підвищать мита на товари із Китаю обсягом 300 млрд не на 10%, як планувалося раніше, а на 15%, мита на іншу групу товарів обсягом $ 250 млрд із 1 жовтня становитимуть не 25%, а 30%. Проте під час саміту G7 26 серпня він повідомив, що напередодні ввечері китайські посадовці зробили два "дуже, дуже хороші дзвінки" і що офіційний Пекін запропонував домовленість.