В Україні перевірять виробників курятини та яєць на антибіотики

Асоціація "Союз птахівників України" планує з 1 січня наступного року перевіряти виробників курятини, яєць та іншої продукції птахівництва на використання антибіотиків.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу асоціації.

"З першого січня 2020 Асоціація "Союз птахівників України" починає контрольований моніторинг залишків інгібіторів і токсинів у кормах, воді, кінцевої продукції та продуктів життєдіяльності птиці протягом усього циклу її вирощування на чотирьох підприємствах-членах Асоціації", — повідомили в Асоціації.

Зокрема, йдеться про підприємства "Миронівська птахофабрика", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Ясенсвіт" ("Овостар Юніон") і "Володимир-Волинська птахофабрика".

Асоціація за підтримки продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) розробила систему маркування продукції, вирощеної без антибіотиків, а також критерії для отримання виробниками права наносити таку маркування.

Планується провести лабораторні дослідження та після отримання достатнього обсягу даних (близько 3 місяців) провести аудит на зазначених підприємствах, після чого буде винеситися рішення про надання права наносити маркування на продукти даних компаній. "Маркування може бути нанесено лише підприємствами, які матимуть висновок про відповідність галузевому стандарту та будуть розміщені на сайті Асоціації", — зазначили в "Союзі птахівників України".

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