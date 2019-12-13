В Україні продажі нових авто зросли на 27%

У листопаді поточного року всі оператори реалізували майже 8,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 27% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані AUTO-Consulting, інформує БІЗНЕС із посиланням на Федерацію роботодавців автомобільної галузі.

"У листопаді динаміка авторинку трохи сповільнилася, в порівнянні з жовтнем, коли було реалізовано 9,1 тис. нових авто, але залишалася на високому двозначному рівні (+ 27%)", — констатують експерти.

Всього за 11 місяців авторинок уже перевалив за показники всього 2018 роки з реалізацією понад 80 тис. нових автомобілів. Таким чином, ринок 2019 року йде з 11%-им показником зростання.

Лідером продажів у листопаді знову стала Renault, яка контролює 20% українського авторинку. Також минулого місяця листопаді активізувалися Hyundai, Mitsubishi і це дозволило їм покращити свої показники.

Сенсацією листопада став прорив Mercedes-Benz у групу лідерів. "Тепер німецький бренд не тільки повернув собі статус №1 серед преміальних марок, але і увійшов до числа найпопулярніших авто українського ринку", — зазначили в AUTO-Consulting.

Жорстка боротьба розгорнулася серед конкурентів по преміального сегмента. Так. BMW, Audi і Lexus в листопаді розташувалися поруч, але в листопаді переможцем з цієї битви вийшли BMW.

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