В Україні планують впровадити відеонагляд за будмайданчиками

В Україні планують впровадити перевірки на різних етапах будівництва об'єкта в присутності інспектора архітектурно-будівельного контролю або через електронні засоби передачі даних.
Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Держава може поставити вимогу, що на певному етапі будівельних робіт необхідний державний нагляд. Це необов'язково робити в присутності інспектора, це можуть бути електронні засоби передачі даних. Можна впровадити камери, які завантажуватимуть дані в систему, де зберігатимуться дані про належне чи неналежне виконання робіт. Нині техніка дає нам дуже багато можливостей для того, щоб ми могли відстежувати етапи робіт навіть без присутності людини", — розповіла Бабак.
За її словами, в разі впровадження відповідної системи нагляду інформація з відеокамер завантажуватиметься у вигляді файлів і зберігатиметься в архіві системи за кожним окремим об'єктом.
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У свою чергу, в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Строкач додав, що наразі недобросовісні забудовники, які не оформлюють необхідні документи, намагаються уникати перевірок, просто не відвідуючи їх. "Незважаючи на те, що ДАБІ інформує забудовників [про майбутню перевірку], вони не приходять. І в цьому проблема. Законодавство визначає, що перевірка може відбутися тільки в присутності суб'єкта господарювання. Коли електронний кабінет запрацює для всіх об'єктів складності (орієнтовно - кінець 2020 року), й забудовники отримуватимуть повідомлення про перевірки, то в разі їх неявки на об'єкт, наприклад, двічі, автоматично буде припинено права на проведення робіт", — сказав в.о. глави ДАБІ.
Нагадаємо:
- За даними Мінрегіонбуду, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше таких об`єктів у Києві, Київській та Одеській областях.
- Мінрегіонбуд пообіцяв розробити законопроєкт щодо вирішення проблеми довгобудів і після 20 грудня внести його у Верховну Раду.
- Згідно з дослідженням компанії Monitor.Estate та "Українського клубу нерухомості" (UREClub), найбільша частка ризикових об’єктів житлового будівництва зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта), та в Києві – 55% (із 400 об’єктів).