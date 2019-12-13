В Україні планують впровадити відеонагляд за будмайданчиками

Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держава може поставити вимогу, що на певному етапі будівельних робіт необхідний державний нагляд. Це необов'язково робити в присутності інспектора, це можуть бути електронні засоби передачі даних. Можна впровадити камери, які завантажуватимуть дані в систему, де зберігатимуться дані про належне чи неналежне виконання робіт. Нині техніка дає нам дуже багато можливостей для того, щоб ми могли відстежувати етапи робіт навіть без присутності людини", — розповіла Бабак.

За її словами, в разі впровадження відповідної системи нагляду інформація з відеокамер завантажуватиметься у вигляді файлів і зберігатиметься в архіві системи за кожним окремим об'єктом.

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Рухаємось далі

У свою чергу, в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Строкач додав, що наразі недобросовісні забудовники, які не оформлюють необхідні документи, намагаються уникати перевірок, просто не відвідуючи їх. "Незважаючи на те, що ДАБІ інформує забудовників [про майбутню перевірку], вони не приходять. І в цьому проблема. Законодавство визначає, що перевірка може відбутися тільки в присутності суб'єкта господарювання. Коли електронний кабінет запрацює для всіх об'єктів складності (орієнтовно - кінець 2020 року), й забудовники отримуватимуть повідомлення про перевірки, то в разі їх неявки на об'єкт, наприклад, двічі, автоматично буде припинено права на проведення робіт", — сказав в.о. глави ДАБІ.

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