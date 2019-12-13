Рада попередньо погодила новий тип містобудівної документації

Відповідний документ підтримали підтримали 265 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Його авторами є 11 депутатів фракції "Слуга народу" й один із депутатської групи "За майбутнє".

Цей законопроєкт врегульовує наступні питання:

- встановлення меж громад;

- комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох (споріднених за змістом) видів містобудівної документації та документації із землеустрою;

- унормування питань, пов'язаних із її затвердженням;

- нормування формування електронної картографічної основи для планування території;

- забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування;

- створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.

Документ також передбачає внесення змін до Земельного кодексу в частині встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок. Зокрема, запроваджується можливість складання схем просторового планування території громади як інструменту комплексного управління у галузі використання її земель, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямів її збалансованого розвитку.

Крім того, вносяться зміни до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", завдяки цьому сформується новий тип містобудівної документації, крім генеральних і детальних планів. Тобто з'явиться комплексний план просторового розвитку об'єднаних територіальних громад.

За даними ЮРЛІГИ, комплексний план просторового розвитку громади буде одночасно містобудівною документацією і документацією із землеустрою на місцевому рівні. Він визначатиме планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрямки формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

План встановлюватиме черговість розроблення генеральних планів окремих міст громади та детальних планів території або безпосередньо містити відповідні планувальні рішення зазначеної містобудівної документації; встановлювати функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) території всієї громади, їх ландшафтної організації.

Комплексний план просторового розвитку громади включатиме планувальні рішення генеральних планів населених пунктів, розташованих на території громади, крім випадків, коли такі генеральні плани затверджені раніше, і їх планувальні рішення узгоджуються із таким комплексним планом. У разі, якщо генеральний план населеного пункту затверджений до затвердження комплексного плану просторового розвитку громади і планувальні рішення такого генерального плану узгоджуються із комплексним планом, генеральний план стає його невід'ємною частиною. План не розроблятимуть у випадку, якщо територія громади включає лише територію населеного пункту.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Мінрегіон оновив Порядок розроблення містобудівної документації. Змінами передбачено, що генеральний план населеного пункту, план зонування території та детальний план території розроблятимуться суб'єктами господарювання, у складі яких є архітектор, що має кваліфікаційний сертифікат. План зонування території може розроблятися у складі генерального плану населеного пункту або як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану.

Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.